Шаман убедил родителей заживо похоронить своего ребенка

Чудовищный случай произошел в индийском городе Шахджаханпур. Поддавшись влиянию местного шамана, родители заживо похоронили собственную новорожденную дочь, якобы «одержимую» злыми духами.

Местному шаману удалось убедить родителей и родственников новорожденной девочки в том, что ребенок якобы «одержим злыми духами». Когда девочке исполнилось всего двадцать дней от роду, родители решились заживо похоронить ее, поддавшись на уговоры шамана.

Новорожденную девочку спас только счастливый случай в лице случайного прохожего. Он проходил мимо пруда, рядом с которым захоронили младенца, и услышал детский плач из-под земли. «Звук ее криков привел меня к месту. Я быстро выкопал землю и нашел ее живой», - рассказал спаситель ребенка по имени Дхармендра Кумар.

Мужчина отвез спасенного младенца в больницу. Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, и сейчас девочка находится под наблюдением медиков, а ее родственники, принимавшие участие в обряде погребения, арестованы. Полиция разыскивает мать ребенка, которой удалось скрыться, сообщает РИА Новости.