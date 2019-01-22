Герой ДНР обозначил единственный сценарий разрешения конфликта ополченцев и ВСУ

Командир бригады «Пятнашка», Герой ДНР Ахра Авидзба назвал единственный сценарий разрешения конфликта между ополченцами Донбасса и Вооруженными силами Украины.

«Противостояние может разрешиться, когда военным ВСУ дадут приказ идти вперед, они упрутся, после чего вступят с нами в переговоры. Затем мы развернемся и совместно пойдем на Киев. Это единственное решение конфликта», - отметил Ахра Авидзба в видеоинтервью, которое размещено на YouTube-канале журналиста Юрия Котенка.

Боевые действия в Донбассе между сторонниками независимости региона и армией Украины продолжаются с весны 2014 года. Ранее сегодня сообщалось, что в интернет-СМИ появился материал, в котором обозначены помехи для слияния отделившихся от Киева ДНР и ЛНР. Одним из препятствий в публикации названы различия в законодательстве республик.