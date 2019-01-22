Живут же люди! Эритрея – Пушкин в бесправной морской стране «богов»

Давайте для начала выясним, где же находится это интересная страна, так как уверен, что некоторые даже не слышали это красивое название. Государство Эритрея расположено в Восточной Африке и имеет в соседях Судан, Джибути, Эфиопию, а также… Красное море.

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Береговая линия составляет около 1600 километров единственного моря в мире, в которое не впадает ни одна река! Поэтому воды Красного моря остаются кристально чистыми и представляют собой настоящий рай для любителей дайвинга и подводных приключений.









Древние египтяне еще за три тысячи лет до нашей эры знали о существовании «страны на краю света», которая, как и часто кажется на расстоянии, представлялась им таинственной, загадочной и полной богатств. Поэтому они называли ее «страной богов». Позже, в 16-веке племя беджи называло страну Медри-Бахр или «морская страна», а свое современное название Эритрея получила от названия Красного моря на греческом языке - Erythraeum, что означает красный.









Тут два варианта: или море так назвали из-за того, что микроскопические морские водоросли в период цветения окрашивали воду в красный цвет, либо что это море, расположенное на юге, так как в сказаниях многих народов красный цвет обозначает юг.









Но, к сожалению, море является основным богатством современной Эритреи – одной из беднейших стран не только Африканского континента, но и всего мира. Дело даже не только в том, что полезных ископаемых на территории государства не обнаружено, и поэтому основу экономики составляет сельское хозяйство, а в многочисленных войнах с соседней Эфиопией, сильно затормозивших экономическое и социальное развитие. Эфиопам есть на что обижаться, так как независимость Эритреи лишила их выхода к морю.









Еще одна из причин низкого уровня жизни – худшее правительство в мире (согласно агентству по правам человека Human Rights Watch). В стране легально существует только одна партия – «Народный фронт за демократию и справедливость», представитель которой является президентом с 1993 года. По конституции президент избирается на пятилетний срок, да только кто ее читает, а тем более соблюдает - эту конституцию-то? Пресса полностью принадлежит государству и им же контролируется.









Официально разрешены четыре религии (конституция гарантировала религиозную свободу), а все адепты остальных безжалостно преследуются, ссылаются в тюрьмы и подвергаются пыткам. При нынешнем президенте – Исайясе Афеверки, в тюрьмы отправлено свыше десяти тысяч политзаключенных, а страна получила статус крупнейшего посредника в торговле оружием.









Попав в армию, служба в которой является обязательной, эритреец понятия не имеет когда закончит службу, так как срок просто не определен. Он может служить десятилетиями, и поэтому многие пытаются бежать из страны, но это сделать очень непросто. Выезжать из страны запрещено, если только вне ее нет родственников, а в случае нелегального пересечения границы пограничники стреляют без предупреждения.









Понятно, что при такой нестабильной ситуации, наличия закрытых территорий как в Северной Корее, обилия контрольно-пропускных пунктов и огромной площади минных полей (наследия войны), туризм развивается медленными темпами, хотя посмотреть есть на что.









Итальянцы, которые с 1882 года начали колонизировать Эритрею (она была первой колонией Королевства Италии), оставили после себя прекрасную архитектуру и искусство варить восхитительный кофе. В местных деревнях его варят в глиняных кувшинах из зерен, обжаренных и перетолченных вручную в ступе.









Архипелаг Дахклак, являющийся национальным парком, насчитывает около 250 видов рыб, а любителей дайвинга порадуют многочисленные затонувшие суда, оставшиеся после второй мировой войны.









Также на островах архипелага расположены девять этнических деревень и многочисленные древние руины, а в столице Эритреи – городе Асмэре, есть «кладбище танков», место, где свалены в кучу многочисленные остатки военной техники, в том числе и советского производства.









А при чем здесь Пушкин - спросите вы? Так вот, дед Александра Сергеевича (по матери) – Абрам Петрович Ганнибал родился на территории нынешней Эритреи, и в 2009 году в столице Асмэре, на площади, названной в честь великого русского поэта, был открыт бронзовый памятник. Бессменный президент Исайас Афеверки толкнул речь о творческом наследии Пушкина, и недолго думая ввел произведения Александра Сергеевича в обязательную школьную программу. Так что стихи поэта продолжают путешествия по миру, а Пушкинская площадь с памятником есть теперь не только в Москве, но и в Африке.









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