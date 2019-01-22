Никол Пашинян посетит штаб-квартиру ЕАЭС в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен посетить в Москве штаб-квартиру Евразийского экономического союза. Согласно последней информации источников, визит политика состоится 25 января.

Известно, что Никол Пашинян выступит в штаб-квартире ЕАЭС по случаю перехода председательства в данной организации от РФ к Армении, передает ТАСС.

Напомним, председательство республики в Евразийском экономическом союзе началось 1 января текущего года.

Отметим, что ЕАЭС является международным интеграционным экономическим объединением, в котором состоят РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.