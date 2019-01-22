26 богатейших людей планеты совсем уже обнаглели

В преддверии давосского экономического форума благотворительная организация Oxfam традиционно опубликовала доклад о состоянии материального неравенства в мире. Согласно документа, 26 богатейших людей земли владеют капиталом, сопоставимым со скромными доходами 3,8 млрд беднейших людей планеты.



"Общественное благо и частное благосостояние", так называется доклад, констатирует, что продолжает расти разрыв между богатыми и бедными. Динамика этого роста впечатляюща: в 2018 году 43 миллиардера, в 2016 году - 62. Россия тоже не отстаёт от этой позорной статистики - кучка жирных котов владеют 75% богатств страны.



За год с 2017 по 2018 год мире каждые два дня появлялось по одному новому долларовому миллиардеру, а каждый из этих 3,8 млрд человек живет меньше чем на $5,5 в день. Авторы доклада предлагают смягчить неравенство бесплатными социальными услугами для бедных - особенно здравоохранением и образованием. Исполнительный директор фонда Oxfam Винни Бьянийма заявила, что люди во всём мире «злы и разочарованы» сложившейся ситуацией и ждут перемен. По страшной статистике, из-за отсутствия доступа к медицинской помощи каждый день в мире умирают 10 тыс. человек. Борцы с бедностью предлагают повысить повсеместно налоги для богатых всего на 1%, и положение кардинально изменится.



