Названы помехи для объединения противостоящих Украине ДНР и ЛНР. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как отмечает автор ИА REGNUM, в настоящий момент идея слияния народных республик Донбасса выглядит утопичной. Из материала следует, что существует несколько препятствий для объединения. Одно из них – различия в законодательствах двух самопровозглашенных государств.

Кроме того, неподконтрольные Киеву территории столкнулись с проблемой дефицита грамотных управленцев, которые смогли бы «сшить» республики и укрепить социально-экономические связи между Донецком и Луганском, говорится в процитированной статье.

Ранее во вторник сообщалось, что в армии ДНР раскрыли причину провалов боевых вылазок украинских силовиков, воюющих против ополченцев. По данному вопросу высказался защитник республики Сергей Попов.