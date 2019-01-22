Американские журналисты заявили, что Россия смогла "победить США без единого выстрела". Согласно последней информации, это стало возможным благодаря деятельности главы Штатов Дональда Трампа.

Подчеркивается, что политик якобы действует в интересах Москвы, а в своей стране устраивает хаос, передает во вторник, 22 января, издание New American Journal . Приход к власти в США Трампа привел к национальному и международному кризису, вследствие чего можно сказать, что Россия одержала победу.

Журналисты не исключают, что сложившаяся ситуация может обернуться для Штатов катастрофой. В частности, может произойти экономический кризис, что приведет к забастовкам различных специалистов. Далее начнутся массовые беспорядки и восстания, а затем случится экономический коллапс.