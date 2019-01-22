Полковник ДНР нашел причину провалов боевых вылазок воюющих против Донбасса ВСУ

Полковник армии самопровозглашенной ДНР Сергей Попов озвучил причину провалов боевых вылазок военнослужащих Вооруженных сил Украины. С соответствующим заявлением ополченец выступил в разговоре с журналистами.

Накануне стало известно, что под Донецком подорвались на минах четыре киевских диверсанта. Сообщения о подобных инцидентах с бойцами ВСУ появляются в СМИ регулярно.

По словам Сергея Попова, украинские военные гибнут из-за того, что не знают, где находятся установленные их сослуживцами взрывные устройства. В ВСУ налажена торговля картами минных полей. Подразделение, которое не купило карты у другого при ротации, ждут «подарки», отметил полковник в интервью ФАН.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине раскрыли возможное будущее ДНР и ЛНР после возвращения Донбасса под юрисдикцию Киева. По данному вопросу высказался националист Николай Коханивский.