Мария Бутина вышла на связь с родственниками

Гражданка России Мария Бутина, которая в настоящий момент находится в тюрьме США, вышла на связь с родными. Ранее ее отец сообщил, что молодая женщина уже неделю не разговаривала с близкими.

Валерий Бутин во вторник утром, 22 января, в эфире телеканала "Россия 24" уточнил, что Мария вышла на связь со своей мамой. Она отметила, что в течение недели пыталась звонить по всем номерам, однако ей ни разу не удалось дозвониться никому из родственников.

Ранее сообщалось, что близкие Марии Бутиной очень переживают из-за условий ее содержания в американской тюрьме. Они не исключали, что женщину поместили в карцер.