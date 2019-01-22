Киевский радикал раскрыл вероятное будущее Донбасса после возвращения на Украину

Николай Коханивский, лидер одной из запрещенных в России украинских праворадикальных группировок, рассказал, какое будущее может ждать ДНР и ЛНР после возвращения под контроль киевских властей. Заявление националиста приведено в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Коханивский отметил, что существует только силовой путь решения проблемы Донбасса. На территориях, куда будут приходить украинские военные, следует осуществлять террор и зачистки от «неблагонадежного элемента», процитировало радикала сетевое издание ФАН. При этом Коханивский допустил, что некоторые жители республик «сразу убегут» после появления киевских танков.

Ранее во вторник сообщалось, что Денис Пушилин, руководитель непризнанной ДНР, обозначил условие наступления мира в охваченном гражданской войной Донбассе.