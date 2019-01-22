В течение 10 лет ЦРУ США и разведслужба КНДР тайно контактировали

В СМИ утром во вторник, 22 января, появилась информация о том, что сотрудники ЦРУ Соединенных Штатов Америки и разведслужбы Северной Кореи тайно контактировали в течение десяти последних лет.

Якобы именно благодаря этим контактам в прошлом году состоялся саммит глав двух стран. Согласно последним данным портала ФБА "Экономика сегодня", представители Вашингтона не раз прибывали в Пхеньян. В частности, в 2012 году в КНДР дважды ездил исполняющий в то время обязанности главы ЦРУ Майкл Морелл. Также Северную Корею посещала Эврил Хейнс, которая в 2013-2015 годах занимала должность заместителя директора ЦРУ.

Контакты были приостановлены лишь в последние годы президентства Барака Обамы, однако они возобновились в январе 2017 года, когда руководителем ЦРУ стал Майк Помпео.