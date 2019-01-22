Лидер ДНР озвучил обязательное условие примирения воюющего Донбасса с Киевом

Лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин обозначил обязательное условие примирения между Донбассом и Киевом. Соответствующее заявление политик сделал некоторое время назад в разговоре с журналистами.

По словам Пушилина, нельзя рассчитывать на то, что нынешнее украинское руководство «образумится». Глава ДНР отметил, что киевский режим не способен остановить продолжающее вооруженное противостояние в Донбассе. Для наступления мира необходима смена власти в бывшей советской республике, процитировало Дениса Пушилина РИА Новости.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в армии ДНР раскрыли подробности новой неудачной вылазки украинских военных под Донецком. Инцидент, о котором идет речь, произошел в прошлое воскресенье. Отправившаяся на задание группа киевских разведчиков наехала на автомобиле на мины и погибла в полном составе.