Отец Бутиной заявил, что уже больше недели не может связаться с дочерью

Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной заявил, что уже в течение недели не может связаться с дочерью. Мужчина признался, что очень переживает и не уверен, здорова ли его родственница.

Валерий Бутин отметил, что связь отсутствует полностью, поэтому семья не знает, в каких условиях содержится Мария. Как сообщает издание "Известия", отец Бутиной опасается, что ее в любой момент могут снова поместить в карцер.

Кроме того, мужчина не исключает, что "проблемы со связью" могут являться не случайными. Также Бутин переживает за то, что температура в камере, где содержат его дочь, не превышает 15 градусов, что может поспособствовать обострению хронического артрита молодой женщины.