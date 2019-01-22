СМИ: ученый из Ирака помогал террористам создавать химическое оружие

В СМИ накануне появилась информация о том, что ученый Сулейман аль-Афари, работавший в министерстве промышленности и минеральных ресурсов Ирана, помогал террористам создавать химическое оружие.

Речь идет о членах террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России. Согласно данным газеты The Washington Post, 52-летний геолог Сулейман аль-Афари принял решение помогать боевикам, когда в 2014 году они захватили его родной город Мосул.

Ученый признался, что мало знал о химоружии, однако согласился работать на террористов и в течение пятнадцати месяцев занимался этим. Аль-Афари, который в настоящий момент ожидает исполнения смертного приговора, признался, что не слишком жалеет, о том, что сделал. Он объяснил, что у ИГ была власть, а многие хотели работать и получать за это деньги. "Они никого не заставляли", – заключил геолог.