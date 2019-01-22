Добродомов подчеркнул, что украинское руководство за все время независимости страны придерживалось весьма спорного и "позорного" правила, согласно которому деньги работают на политику, а политика – на деньги.

Парламентарий отметил, что если на Украине и дальше готовы "тасовать в колоде" людей, которые руководствуются вышеуказанным принципом, то это путь в тупик. Депутат добавил, что дошло уже до того, что страна, которая в 1991 году обладала достаточно мощной экономикой и была довольно модернизированной, превратилась в самое бедное государство в Европе, передает РИА "Новости"