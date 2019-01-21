Мэй, вопреки ожиданиям, не представила «план Б» по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая сегодня в парламенте, не представила «плана Б» по Brexit и отговорилась общими фразами о «большей открытости в дальнейших переговорах с ЕС». Исполнитель роли Голлума Энди Серкис спародировал Терезу Мэй

На прошлой неделе британский парламент провалил проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС, уже согласованный премьер-министром и с собственным правительством, и с Евросоюзом. Ожидалось, что 21 января Тереза Мэй представит в парламенте «план Б», а 29 января пройдет его обсуждение и голосование в парламенте.

Однако, вопреки ожиданиям парламентариев, Тереза Мэй лишь повторила свои прежние тезисы о нецелесообразности переноса даты Brexit на более поздний срок и проведения второго референдума по этому вопросу, поскольку задача правительства, на ее взгляд – реализация воли народа по итогам первого референдума. Поэтому, пояснила госпожа Мэй, она продолжит добиваться поддержки соглашения с ЕС по Brexit.

Также Тереза Мэй пообещала проявлять большую открытость и более тесно сотрудничать с парламентом на следующем этапе переговоров. Единственным конкретным заявлением в ходе ее выступления оказалось объявление об освобождении от сбора в 65 фунтов стерлингов европейских граждан, подающих заявки на право постоянного проживания в Великобритании, сообщает РИА Новости.