В Венесуэле группа военных подняла вооруженный мятеж

Утром в понедельник в Венесуэле группа военных подняла мятеж, приведший к беспорядкам в Каракасе, столице республики. Мятежники захватили штаб национальной гвардии на западе Каракаса.

«Небольшая группа противников, приписанных к командованию зоны номер 43 Национальной гвардии, предала клятву верности Родине, захватила оружие под угрозой смерти двух чиновников и двух гвардейцев. К ним будет применена вся сила закона», - сообщило сегодня Министерство обороны Республики Венесуэла.

По сообщениям местных СМИ, восставшие военные захватили штаб национальной гвардии на западе Каракаса. Против мятежников был применен слезоточивый газ. К настоящему моменту все участники мятежа задержаны правоохранительными органами республики и дают показания спецслужбам, сообщает РИА Новости.