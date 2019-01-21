У Латвии наконец появится новое правительство?

Похоже, что лед тронулся, господа: завершена работа над декларацией правительства г-на Кариньша (кандидат в премьеры Латвии). Голосование пройдет в среду. А это значит, что до нового правительства «рукой подать»!

Сегодня, 21 января 2019 года, было официально сообщено, что завершена работа над декларацией правительства, формируемого Кришьянисом Кариньшем.

Сегодня утром г-н Кариньш провел последнюю встречу с будущими партнерами по коалиции. А затем кандидат в премьеры Латвии отправился на встречу к президенту страны Раймонду Вейонису.

Представитель партии « Новое Единство» Кришьянис Кариньш сообщил президенту, что рассчитывает на поддержку 61 депутата.

Как происходила «поддержка» кандидата в премьеры?

Сегодня, большинство депутатов парламентской фракции поддержало участие в правительстве г-на Кариньша. Из 16 членов парламентской фракции 11 депутатов проголосовало «за», четыре против, а экс-кандидат в премьеры Алдис Гобземс в заседании не участвовал. Кто как именно голосовал, держится в тайне.

По словам будущего премьера Кришьяниса Кариньша, новое правительство сразу после утверждения нового правительства продолжит работу, начатую предыдущим Кабинетом министров.

Кришьянис Кариньш, кандидат в премьеры от партии «Новое Единство»: «Мы рассчитываем на экономический рост, что, безусловно, внесет существенною лепту в государственный бюджет. Мы будем не революционным, а «эволюционным» правительством. И главная задача – наведение порядка во всех сферах и системах, чтобы они работали, а жители Латвии начали доверять госуправлению».

Как говорится, благими намерениями вымощена дорога…Куда? Впрочем, господин будущий премьер очень уверен и спокоен. И то хорошо!

В среду планируется созвать внеочередное заседание Сейма для голосования по вопросу об утверждении нового правительства. Неужто дождались?