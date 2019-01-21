Патриарх Иерусалима отменил встречу с Петром Порошенко

Феофил III, греко-православный патриарх Иерусалимский, отменил запланированную на сегодня встречу с президентом Украины Петром Порошенко, сославшись на внезапное недомогание. Порошенко в Израиле подпишет соглашение о свободной торговле

Президент Украины Петр Порошенко сегодня находится в Израиле с двухдневным официальным визитом. На 15.00 (16.00 мск) была назначена его встреча с патриархом Иерусалима Феофилом III и посещение Храма гроба Господня в историческом центре города.

Вероятной темой аудиенции украинского президента с Иерусалимским патриархом источник в украинской делегации назвал признание новообразованной церковной структуры – Православной церкви Украины, со стороны Иерусалимского патриархата, контролирующего основные христианские объекты на Святой земле.

Однако патриарх Иерусалимский Феофил III отменил встречу с украинским президентом, сославшись на ухудшение состояния здоровья. В настоящее время пресс-служба Иерусалимского патриархата не дает комментариев по этому поводу.

На сегодня также назначены переговоры Петра Порошенко с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подписание соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, сообщает РИА Новости.