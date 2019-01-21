Почему одни страны богаты, а другие – бедны?

Не месторождения ресурсов делают страну богатой, а люди, которых общественные институты мотивируют хорошо работать, копить деньги и инвестировать.



В начале XX века считалось, что развитие страны обусловлено принадлежностью к великим нациям. Но опыт Германии, разделённой на ГДР и ФРГ, показал, что один и тот же народ, помещённый в системы с различным набором институтов, будет выдавать совершенно непохожие результаты. К моменту крушения Берлинской стены западный немец зарабатывал больше восточного в 6–7 раз. А ведь стена простояла всего-то 28 лет! Ныне разница в доходах двух корейцев из Сеула и Пхеньяна ещё более значительна – в 20 раз. Хотя народ разделён не так уж давно – с 1950-х годов. Даже во Вьетнаме южный Сайгон колоссально отличается от северного Ханоя, где на два десятилетия раньше ликвидировали частную собственность, ввели принудительный труд и отменили гарантии любых прав гражданина перед государством.



Также считалось, что толчок к развитию страны могут дать богатые месторождения ресурсов. Ведь 1870-е годы находки золота в Калифорнии привели в этот штат тысячи переселенцев. А нефтяное изобилие Персидского залива в корне изменило жизнь в Катаре, Кувейте, Эмиратах. Но в соседнем Ираке нефти добывали не меньше, однако американцы, учинившие «Бурю в пустыне», были потрясены бедностью и бесправностью большинства иракцев.



Одни из крупнейших на планете месторождений алмазов находятся в Центральноафриканской Республике, где недавно убили трёх российских журналистов. Ещё больше их в соседнем Конго (Заире). Но не похоже, что эти страны испытывают наплыв искателей приключений.



Но как тогда быть с Ботсваной – государством, затёртым между ЮАР, Намибией и Зимбабве и имеющим доход на душу населения на уровне Эстонии и Венгрии – около 17 тыс. долларов в год. Ботсвана не имеет выхода к морю, а половина её территории приходится на пустыню Калахари, из ресурсов – только крупные запасы алмазов. Но Ботсвана успешна как раз потому, что не дала посадить свою экономику на «алмазную иглу», а сумела распространить у себя те институты, которые сделали Запад процветающим: конкуренцию, защиту собственности, верховенство права, минимальное вмешательство государства в жизнь людей.



Правильные институты невозможно сформировать, если у вас 98% граждан ничем не владеют, никому не верят и продают свой голос за пачку гречки.



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