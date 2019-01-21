Киевский эксперт назвал время грядущего «общенационального конфликта» на Украине

Во время выборов в Верховную Раду, которые должны состояться осенью текущего года, на Украине произойдет «общенациональный конфликт». С таким заявлением выступил Виктор Небоженко, киевский политический эксперт.

Аналитик подверг сомнению распространенную на Украине точку зрения, согласно которой итоги президентской кампании определят результаты парламентских выборов. По мнению Небоженко, именно последние определят дальнейшую судьбу страны. В ходе выборов в Раду разразится «общенациональный конфликт», процитировал эксперта сайт «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский аналитик Михаил Погребинский предупредил об угрозе потери бывшей советской республикой новых территорий в случае, если сменщик действующего президента Петра Порошенко станет продолжателем его политического курса.