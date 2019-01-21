Ульяна Супрун посоветовала украинцам есть красную икру вместо черной

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала соотечественникам есть красную икру вместо черной, чтобы сохранить от истребления ценные виды осетровых рыб. На Украине составили "рейтинг политиков-предателей"

И. о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун по просьбе украинского отделения WWF (Всемирный фонд дикой природы) напомнила согражданам, что на территории Украины все виды осетровых рыб (стерлядь, белуга, осетр и другие) занесены в Красную книгу. Основную угрозу существованию осетровых представляет браконьерство: их вылавливают ради деликатесной черной икры.

Ульяна Супрун также попыталась развенчать миф об исключительной полезности черной икры для здоровья: «Существуют продукты, которые не уступают своими полезными свойствами черной икре. Например, икра лососевых рыб (красная икра), икра лобаня и минтая. Витамин А, белки и микроэлементы можно найти в мясе и печени, а витамин Е – в подсолнечном масле».

В заключение Ульяна Супрун, получившая на Украине прозвище «Доктор Смерть», рекомендует: «Если вы не можете отказаться от черной икры, то покупать стоит икру проверенных производителей. Помните, что покупая непроверенную икру или мясо осетровых, вы делаете вклад в их уничтожение», - пишет она в своем фейсбуке.

Казалось бы, все правильно: о сохранении редких рыб осетровых пород нужно заботиться. Но только вот – для кого эти рассуждения о выборе между черной и красной икрой в стране, где у значительной части населения стоит выбор: оплатить услуги ЖКХ или купить элементарные продукты питания?