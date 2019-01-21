В ДНР раскрыли детали новой провалившейся вылазки разведчиков ВСУ под Донецком

Разведчики Вооруженных сил Украины осуществили новую провальную вылазку под Донецком. Информацию об инциденте, произошедшем накануне, обнародовал Даниил Безсонов, спикер армии непризнанной ДНР.

Выступая на брифинге для журналистов, Безсонов отметил, что очередная группа диверсантов потерпела неудачу, так и не приступив к выполнению задач, возложенных на нее командованием. Недалеко от села Каменка передвигавшиеся на автомобиле военные заехали на минное поле. Все четыре разведчика, находившиеся в транспортном средстве, погибли в результате последовавшего взрыва.

Ранее в понедельник сообщалось, что бывший украинский депутат Игорь Марков объяснил заинтересованность киевских властей в продолжении вооруженного конфликта на востоке страны. По словам политика, представители руководства Украины зарабатывают на войне «огромные деньги».