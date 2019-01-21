Песков: официальных предложений Токио по мирному договору и Курилам не поступало

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем в понедельник, 21 января, заявил, что предложений от Токио по мирному договору и Курильским островам к настоящему моменту не поступало.

Песков подчеркнул, что рассуждения на вышеуказанные темы не являются уместными, поскольку никто официально ничего не предлагал. Пресс-секретарь Владимира Путина призвал дождаться результатов переговоров российского лидера и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые состоятся завтра.

Дмитрий Песков порекомендовал всем быть реалистами и отталкиваться от того, что Россия и Япония будут исходить в вопросах мирного договора и Курил исключительно из собственных интересов, передают "Известия".