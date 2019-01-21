Экс-депутат рассказал об «огромных» заработках Турчинова на конфликте в Донбассе

Представители украинской власти не заинтересованы в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, поскольку зарабатывают на войне «огромные деньги». С таким заявлением в российском телевизионном эфире выступил Игорь Марков, бывший депутат Верховной Рады.

Экс-парламентарий, принявший участие в одной из программ «России-1», привел в качестве примера бизнес главы Совнацбеза Украины Александра Турчинова. Чиновник, по словам Маркова, получает прибыль от поставок армии, воюющей против ополченцев, деревянных ящиков для боеприпасов. С каждого снаряда, выпущенного из миномета по Донбассу, Турчинов «кладет себе в карман» более ста долларов США, заявил Игорь Марков.

Ранее сегодня сообщалось, что пресс-служба Народной милиции ДНР выложила в интернет репортаж, снятый на одном из самых горячих участков фронта республики.