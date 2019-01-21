Латвия: Владимир Линдерман о латвийских националистах и Рижской думе

Нет секрета, что в Латвии уже четыре месяца «идет» формирование нового правительства. Когда это событие произойдет – тайна! Но, новые националистические партии, которые попали в парламент, готовят государственный переворот, собираясь разогнать законно избранный орган муниципальной власти (Рижскую думу). Произойдет ли такой «переворот»? Останется ли без кресла мэр латвийской столице? На эти вопросы открыто и конкретно рассуждает активист, публицист Владимир Линдерман.

Итак, чего добиваются националистические партии Латвии?

По мнению г-н Линдермана, национальное объединение, со свойственной ему настырностью, продолжает добиваться роспуска Рижской думы. В министерстве защиты среды и регионального развития состоялось совещание, на котором решено снова внести на рассмотрение правительства законопроект о роспуске столичного самоуправления. Сей документ будет подан 21 января.

Владимир Линдерман: «Вопрос о роспуске Рижской думы перемещается в политическую плоскость. Какие партии готовы поддержать Национальное объединение? Судя по сообщениям в СМИ, союзником партии «Согласия» может выступить Союз зеленых и крестьян. Но может и не выступить. Позиция других партий еще более расплывчата. В уравнении слишком много неизвестных, чтобы давать уверенный прогноз. Ясно одно: все латышские партии мечтают свергнуть «русского мэра». Если думу распустят, то уже в мае состоятся выборы. Но дело в том, что Рижская дума – не просто хозяйственный орган, а конкурирующий с правительством центр политического влияния. Ее роспуск будет означать, что-то вроде государственного переворота».

Действительно, положение мэра Нила Ушакова на сегодняшний день просто незавидное: вопиющий скандал со взятками в транспортном предприятии «Ригас Сатиксме», где г-н Ушаков является учредителем, огромные финансовые вложения в период выборов, «раздача» мест родственникам и своим «соратникам» и т.д.

Если честно, то такое поведение, по опросу жителей столицы, просто «достало»!

Анна, 33 года: « Это ненормально, когда после выборов, счет за квартиру и коммунальные услуги приходит просто ненормальный! Кто отвечает за ЖКХ? Кто «курирует» домоуправление? Рижская дума! К кто глава думы? Нил Ушаков! Он что не знает, какой беспредел творят его подчиненные? Конечно, он знает! Но поощряет все это! Потратили деньги на выборах и теперь с нас, дураков, собирают! Судиться? Бесполезно! У этого «упыря» все схвачено!»

Волдемар, 59 лет: «Смешно! Как Ушаков не знал, что идет воровство в «Ригас Сатиксме»? Он же учредитель! Знаете, все ему мало! Когда же он, простите, нажрется!»

Анна, 48 лет: «Дело даже не в коррупции. Я долгое время относилась к г-н Ушакову положительно, но он просто «кинул» русскоязычных. Ни внятного слова по поводу языковой реформы, ни участие в митингах за русские школы. Почему? А ему это сейчас невыгодно! Для него главное – кресло мэра и деньги! Он умеет быть двуличным человеком. Омерзительно!»

Что ждет г-на мэра Ушакова если состоится роспуск думы?

Андрей Мамыкин, депутат Европарламента: «Нет особого секрета, что г-н Ушаков может выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в Европарламент. Что это дает? Депутатский иммунитет!»

Что же такое депутатский иммунитет?

Защита! Защита от уголовного преследования на ближайшие пять лет! Правда, иммунитет не всегда бывает надежным: евродепутаты выдают своих коллег.

По мнению Владимира Линдермана, есть еще и третий вариант у г-н Ушакова ( кроме тюрьмы и Европарламента): вывести своих сторонников на улицу. Под лозунгом «Защитим законную власть в Риге!»

Если реально оценивать ситуацию, то «кресло мэра» для г-н Ушакова – слаще меда! Да и в застенки не хочется! Быть депутатом в ЕС – 50 на 50…

Лично мое мнение, как журналиста: ради своего благополучия мэр Нил Ушаков непременно подставит под «пули» тех, которые еще «за него»! А потом, сделает удивленные глаза и произнесет слова из замечательного фильма: «Не виноватая я! Он сам пришел!»