Лидер украинских радикалов придумал способ «развалить» Россию с помощью войны

Николай Коханивский, лидер запрещенной в РФ праворадикальной группировки ОУН, придумал способ «развалить» Россию с помощью войны. Заявление украинского националиста появилось на страницах отечественных интернет-СМИ.

Согласно точке зрения Коханивского, российское государство «обязательно развалится» после поражения в вооруженном конфликте с Украиной. Победа станет возможна, если жители бывшей советской республики «возьмутся за войну» по-настоящему, процитировал радикала сайт «Новороссия».

Глава экстремисткой организации призвал своих соотечественников брать пример с чеченских боевиков. По словам Николая Коханивского, бандиты смогли взять верх над российскими силовиками по итогам кампании 1994 – 1996 годов, несмотря на отсутствие современного вооружения.

Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Иван Котловский назвал два возможных сценария начала войны между РФ и Украиной.