В Минобороны РФ оценили ущерб от удара Израиля по Дамаску

Национальный центр управления обороной Минобороны РФ в понедельник, 21 января, оценил ущерб от удара Израиля по территории Сирии. Минувшей ночью израильские ВВС совершили атаку с трех направлений.

Из-за удара погибли четыре сирийских военнослужащих, а еще шестеро были ранены. Кроме того, повреждения получила инфраструктура аэропорта Дамаска, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня сообщалось, что ВВС Израиля нанесли сразу три авиационных удара с южного, юго-западного и западного направлений. ПВО Сирии удалось отразить атаки и уничтожить более тридцати крылатых ракет и авиабомб до того, как они достигли целей.