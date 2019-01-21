В Минобороны РФ оценили ущерб от удара Израиля по Дамаску
21 января 2019, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
Национальный центр управления обороной Минобороны РФ в понедельник, 21 января, оценил ущерб от удара Израиля по территории Сирии. Минувшей ночью израильские ВВС совершили атаку с трех направлений.
Из-за удара погибли четыре сирийских военнослужащих, а еще шестеро были ранены. Кроме того, повреждения получила инфраструктура аэропорта Дамаска, передает РИА "Новости".
Ранее сегодня сообщалось, что ВВС Израиля нанесли сразу три авиационных удара с южного, юго-западного и западного направлений. ПВО Сирии удалось отразить атаки и уничтожить более тридцати крылатых ракет и авиабомб до того, как они достигли целей.