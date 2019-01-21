Украина на грани дефолта

До конца 2019 года Украина двумя кредитными траншами - в мае и сентябре - получит 2,6 млрд долларов от Международного валютного фонда, а выплатить ей предстоит 5,4 млрд долларов. Даже кредитная пирамида МВФ не помогает стране рассчитаться с внешними заимствованиями.



Полученных средств едва хватит на затыкание внутренних проблем. Население и без того уже недовольно и уровнем жизни, и постоянным повышением цен, начиная с энергоносителей и заканчивая всеми остальными товарами и услугами. Постоянный рост цен на газ для населения до уровня рыночной цены граждане связывают с требованиями МВФ, прописанными в специальном меморандуме. На сегодняшний день общий долг украинцев за услуги ЖКХ составил 1,35 млрд долл., большая часть из которого - долги за газ.



Обещания политиков в случае победы опустить цены насколько возможно - всего лишь популистские - это не удастся сделать никому, иначе МВФ прекратит выдачу кредитов, из которых уже можно составлять финансовую пирамиду. Пока ещё стране удаётся удерживать экономику от дефолта, но осенью пределы возможностей будут исчерпаны, считают финансовые аналитики.





