Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хочет побеседовать с российским лидером Владимиром Путиным "по душам". Об этом политик сообщил в понедельник, 21 января, перед вылетом в Москву из Токио.

Абэ подчеркнул, что хотел бы провести основательную и откровенную беседу с Путиным, которая позволит максимально продвинуть переговоры по мирному договору между Японией и Россией, передает сегодня ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что японская сторона в настоящий момент рассматривает возможность заключения мирного договора с РФ, но лишь при условии, что Москва передаст Токио остров Шикотан и группу мелких необитаемых островов, известных под названием Хабомаи.