В Грузию прибыл эсминец ВМС США Donald Cook

В грузинский город Батуми в понедельник, 21 января, прибыл эсминец Военно-морских сил США Donald Cook. Согласно последней информации осведомленных источников, визит судна завершится 24 января.

Подчеркивается, что эсминец прибыл в Грузию с дружественным визитом, который должен содействовать сотрудничеству двух стран в сферах стабильности и морской безопасности.

Как сообщает ТАСС, в рамках пребывания судна в Батуми пройдут тренировки американских моряков с сотрудниками департамента Береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии. Кроме того, будут проведены экскурсии для членов экипажа по достопримечательностям Батуми, а также футбольные матчи моряков США и грузинских пограничников.