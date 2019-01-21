Аналитик огласил причину массового бегства солдат из противостоящих Донбассу ВСУ

Эксперт Олег Неменский назвал причину массового бегства военных из выполняющих боевые задачи в Донбассе Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление аналитик сделал в разговоре с журналистами.

Некоторое время назад в Минобороны соседнего государства огласили количество силовиков, самовольно покинувших расположение своих армейских частей. Согласно официальной информации, на данный момент дезертирами на Украине считаются более девяти тысяч человек. Политолог Андрей Кошкин отметил в интервью RT, что реальное число сбежавших военных может быть в два раза больше.

Аналитик Олег Неменский, еще один собеседник телеканала, заявил, что массовое дезертирство стало формой неприятия событий, происходящих в бывшей советской республике. По словам Неменского, личный состав ВСУ не хочет погибать за действующую власть.

Ранее в понедельник сообщалось, что экс-премьер Украины Николай Азаров назвал причину вооруженного противостояния в Донбассе.