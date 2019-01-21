Трамп в очередной раз посмеялся над глобальным потеплением

Американский лидер Дональд Трамп накануне в очередной раз высмеял важную тему глобального потепления. Данного вопроса президент Соединенных Штатов Америки коснулся, говоря о погоде в стране.

Дональд Трамп в ироничной манере призвал жителей США быть осторожными и постараться не покидать дома, поскольку в настоящий момент значительная часть страны серьезно страдает от рекордных холодов и аномального количества снега, передает "Свободная пресса".

После этого глава Штатов добавил, что прямо сейчас было бы неплохо получить немного "старого доброго глобального потепления". Напомним, в ноябре прошлого года Трамп уже смеялся над этим процессом – тогда в страну тоже пришли холода.