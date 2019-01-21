Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что россияне предпочитают жить в рабстве и просто не могут жить без царя. По мнению Ющенко, россияне не могут жить в условиях демократии и любят быть рабами, - сообщает kp.ru. Виктор Ющенко подозревает, что украинцев возвращают в XVII век

Бывший президент Украины сказал про россиян в эфире телеканал "112 Украина": "Они такие по своей натуре. Россияне любят рабство, хотят царя, они не стремятся к демократии".

Украинский политик вспомнил высказывание советского писателя Алексея Толстого, который говорил о существовании двух держав - Русь Киевская и Русь Тайги. Первая якобы отличается высоким культурным уровнем и другими характерными для Европы вещами, а вторая является дикой и звериной.

По мнению Ющенко, "дикой и звериной" - это касается именно "нелюдимой Руси".