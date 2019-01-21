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Бывший премьер Украины назвал источник и причину гражданской войны в Донбассе
21 января 2019, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Николай Азаров рассказал, что спровоцировало гражданскую войну в Донбассе. Соответствующее заявление бывший глава правительства Украины сделал на видео, которое размещено на его YouTube-канале.
Азаров отметил, что источником вооруженного конфликта стал государственный переворот, произошедший в начале 2014 года в Киеве. Причиной противостояния экс—премьер назвал «насаждение нацистского режима», преследующего русскоязычное население.
Кроме того, политик обозначил условие прекращения войны. По словам Николая Азарова, конфликт будет урегулирован только в случае смены власти на Украине. Действующий президент страны Петр Порошенко и его команда боевые действия не остановят, полагает бывший премьер-министр.
Ранее сообщалось, что военкоры самопровозглашенной ДНР зафиксировали на видео провокацию украинской армии.
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