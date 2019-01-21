В Верховной Раде Украины думают назвать аэропорт в Донецке в честь "киборгов", о чем сообщила первый заместитель украинской Рады Ирина Геращенко. Геращенко написала в своем Facebook, что Донецкий аэропорт после восстановления получит название в честь "Героев киборгов".

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что аэропорт в Донецке будет восстановлен в ближайшее время и пообещал:.

"Аэропорт станет лучше и более современным". По словам Порошенко, над диспетчерской башней аэропорта в Донецке "всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" снова и снова поднимали под пулями и снарядами".

Под "киборгами" украинские власти подразумевают военнослужащих ВСУ, принимавших участие в боях за аэропорт в Донецке, - сообщает РИА Новости.

Бои в Донецком аэропорту происходили c 2014 по 2015 годы между подразделениями самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинскими силовиками. В результате продолжительных боевых действий здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены. Донецкий аэропорт не принимает рейсы с 26 мая 2014 года.