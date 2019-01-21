В 2018 году население Китая составило 1,395 млрд человек

Население Китая выросло до 1,395 миллиарда человек. В 2018 году прирост население Китайской народной республики увеличилось на 5,3 миллиона человек и составило 1,395 миллиарда.

Прирост населения в прошло году меньше, чем в 2017 году.

Согласно данные китайского государственного статистического бюро, в 2017 году население КНР увеличилось на 7,37 миллиона человек, передает РИА «Новости».

В отчете китайских статистов отмечается, что городское население в КНР за год увеличилось на 17,9 миллиона и составило 831,37 млн человек.