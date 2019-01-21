Минувшей ночью сирийские ПВО смогли отразить массированный авиаудар Израиля по Дамаску. Военный источник уточнил, что атака осуществлялась при помощи управляемых ракет с воздуха и с земли.

Телеканал Ikhbariya утверждает, что в ходе атаки применялись различные виды вооружений, а ПВО удалось сбить "десятки" израильских ракет, которые запускались из воздушного пространства Ливана, из израильского региона Галилея, а также из района Тивериадского озера.