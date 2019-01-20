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Гройсман озвучил план достижения энергонезависимости Украины
20 января 2019, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для достижения энергонезависимости Украине необходимо выполнить план, состоящий всего из четырех шагов, и перечислил их.
Во-первых, считает Гройсман, Украина должна повысить внутреннюю добычу голубого топлива. Во-вторых, увеличить энергоэффективность его потребления. Третьим шагом, по мнению украинского политика, должна стать интеграция украинской газотранспортной системы в европейский рынок. Четвертый, и последний, шаг, должен защитить население страны от рыночных цен на энергоресурсы посредством субсидирования граждан.
С 1 января цена на газ для украинского населения, согласно требованию МВФ, выросла на 22,8%. Следующее повышение цены на голубое топливо ожидается уже в мае текущего года, а к 2020 году цены должны полностью соответствовать рыночным, сообщает РИА Новости.
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