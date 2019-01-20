Глава Министерства экономики ФРГ Петер Альтмайер выступил с заявлением по «Северному потоку-2», обозначив позицию федерального правительства по отношению к этому международному проекту.

«Проект «Северный поток-2» - неправильный мальчик для битья. Трубы проложены на многие километры в море, и федеральное правительство Германии не будет вмешиваться в этот процесс. У нас нет для этого никаких правовых оснований», - заявил Петер Альтмайер в интервью немецкому изданию.

Ранее посол США в ФРГ Ричард Гренелл разослал письма немецким компаниям, принимающим участие в строительстве газопровода «Северный поток-2», угрожая им американскими санкциями, если те не откажутся от участия в проекте. Эти угрозы вызвали возмущение у германских политиков. МИД ФРГ расценил письма американского дипломата как провокацию и призвал компании, участвующие в проекте, «не обращать внимания на угрозы и не отвлекаться от работы», сообщает РИА Новости.