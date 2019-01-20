Годовщина в Латвии: 20 января – костры баррикад, пролитая кровь, независимость

20 января является в Латвии официальным памятным днем – Днем памяти защитников баррикад 1991 года. События января 1991 года произошли в латвийской столице уже после принятия Сеймом Декларации о восстановлении государственной независимости Латвийской республики. В стране на какое-то время воцарилось двоевластие: еще действовали структуры СССР, а парламент и правительство формировали параллельно структуры Латвийской Республики.









Еще 13 января 1991года, когда в Риге уже были возведены баррикады, рижский ОМОН, оставшийся верным присяге СССР, взял штурмом местное МВД. В этой перестрелке погибли старший участковый инспектор Сергей Кононенко и лейтенант милиции Владимир Гомонович, а шальная пуля сразила латвийского режиссера Андриса Слапиньша, был смертельно ранен кинооператор Гвидо Звайгзне.

В память о тех событиях 20 января было объявлено Днем памяти защитников баррикад 1991 года.









20 января 2019 года. Этот день начался с минуты молчания в честь погибших. Далее, президент страны Раймонд Вейонис произнес речь: «Каждый год 20 января – это время, которое всегда будет напоминать нам о том, что свободу государства мы завоевали, сплотившись против чужой воли и пролив кровь».







Президент страны отметил, что будущее у Латвии будет только тогда, если и через двадцать и сто лет здесь будут жить и работать люди, которые в самые тяжелые моменты встанут на защиту своей страны.









Латвия почтила память погибших минутой молчания. В стране вывешены государственные флаги, около парламента горят костры, которые напоминают о событиях 1991 года.