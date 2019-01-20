Арабские страны заявили о планах создания Таможенного союза

Участники прошедшего в Бейруте саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) по экономическому и социальному развитию объявили о планах создать Таможенный союз и Арабскую зону свободной торговли.

Согласно итоговому документу, одобренному делегациями двадцати стран-участниц форума, арабское сообщество возьмет за основу программный документ ООН «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года».

Разработанные ранее межарабские документы, в частности, «Стратегия борьбы с бедностью в арабском мире» и «Стратегия устойчивого энергетического развития» были дополнены в ходе прошедшего саммита ЛАГ, проходившего под девизом «Процветание как фактор мира». Кроме того, ЛАГ заявила о планах создать собственный Таможенный союз и Арабскую зону свободной торговли.

«Важнейшей задачей является достижение продовольственной безопасности арабских стран и их гармоничное развитие в культурной, социальной и гуманитарной сферах», - заявил заместитель Генсека ЛАГ, египетский дипломат Хусам Заки. Следующий саммит ЛАГ состоится в 2023 году, сообщает ТАСС.