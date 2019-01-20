ПВО Сирии отразила ракетный удар ВВС Израиля

Сирийские комплексы противовоздушной обороны российского производства успешно отразили атаку израильских ВВС на международный аэропорт Дювали в Дамаске, сообщило Министерство обороны РФ.

Эту информацию подтвердили в Национальном центре управления обороной России: «Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отразили воздушную атаку авиации ВВС Израиля по международному аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска. ЗРК «Панцирь» и «Бук» российского производства уничтожили семь израильских ракет, ни одна из них не достигла цели. Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет».

Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по территории Сирийской Арабской Республики авиационными управляемыми ракетами из акватории Средиземного моря в 13.32 мск, уточняет ТАСС.