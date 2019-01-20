В Мали террористы напали на лагерь миссии ООН, есть погибшие

На севере Мали террористы напали на лагерь миротворцев миссии ООН по стабилизации в республике. В результате нападения восемь «голубых касок» погибли, многие другие получили ранения.

«Сегодня утром миротворцы MINUSMA (миссия ООН по стабилизации в Мали) отбили атаку террористов в коммуне Агелк на севере Мали. По предварительным данным, восемь миротворцев пали в результате боевых действий, многие другие получили ранения. Раненые были эвакуированы в больницы миссии», - сообщается на странице MINUSMA в фейсбуке.

Спецпредставитель Генсека ООН в Мали Махамат Салех Аннадиф решительно осудил нападение на миротворческую миссию и выразил соболезнования семьям погибших и пропавших без вести. Он также заявил, что «в тесном сотрудничестве со своими партнерами MINUSMA будет оставаться активной и не оставит безнаказанным это варварство».