Порошенко в Израиле подпишет соглашение о свободной торговле

Президент Украины Петр Порошенко 20-21 января посетит с официальным визитом Израиль. В ходе визита он намерен подписать с израильскими властями двустороннее соглашение о свободной торговле.

Согласно программе двухдневного официального визита, Петр Порошенко проведет переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета (израильского парламента) Юлием Эдельштейном, а также патриархом Иерусалимским Теофилом III.

«В ходе визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль», - сообщила пресс-служба украинского президента.