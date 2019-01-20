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Порошенко в Израиле подпишет соглашение о свободной торговле
20 января 2019, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко 20-21 января посетит с официальным визитом Израиль. В ходе визита он намерен подписать с израильскими властями двустороннее соглашение о свободной торговле.
Согласно программе двухдневного официального визита, Петр Порошенко проведет переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета (израильского парламента) Юлием Эдельштейном, а также патриархом Иерусалимским Теофилом III.
«В ходе визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль», - сообщила пресс-служба украинского президента.
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