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ДНР: в плен захвачен украинский силовик
20 января 2019, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что в плен взяли украинского военнослужащего, который приблизился к позициям ДНР в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
По словам Безсонова, украинец подтвердил данные об агрессивных планах Киева в Донбассе: его командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий и провести наступательную операцию.
"Также украинский боевик подтвердил наши опасения о намерении оккупационного командования Украины провести теракт с применением отравляющих веществ", - цитирует Безсонова интернет-портал ФАН.
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