ДНР: в плен захвачен украинский силовик

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.

Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что в плен взяли украинского военнослужащего, который приблизился к позициям ДНР в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

По словам Безсонова, украинец подтвердил данные об агрессивных планах Киева в Донбассе: его командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий и провести наступательную операцию.

"Также украинский боевик подтвердил наши опасения о намерении оккупационного командования Украины провести теракт с применением отравляющих веществ", - цитирует Безсонова интернет-портал ФАН.