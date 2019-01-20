//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Татьяна Навка показала "честное" фото без макияжа
- Анна Семенович поведала, "как ее грудь начала жить самостоятельной жизнью"
- Певец Андрей Губин рассказал, что врачи махнули на его болезнь рукой
- Макгрегор встретится на ринге с Серроне
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Ушаков прокомментировал заявления Японии по южным Курилам
20 января 2019, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на южнокурильские острова, прозвучавшие незадолго до переговоров по этому вопросу.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на днях прибудет в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. 22 января стороны намерены обсудить вопросы, связанные с заключением мирного договора между РФ и Японией. Вместе с тем заявления о претензиях на южные Курилы, сделанные ранее японской стороной, могут сильно усложнить переговорный процесс, считает Юрий Ушаков.
«Осложнили переговорный процесс, это точно», - высказался помощник президента РФ, комментируя позицию японской стороны.
Первый раунд переговоров между Россией и Японией на уровне министров иностранных дел состоялся в Москве 14 января. Обе стороны подтвердили готовность продолжать переговорный процесс на основе декларации 1956 года, включающей признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, в том числе суверенитет РФ над всеми островами южнокурильской гряды, сообщает РИА Новости.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Политика
//Новости МирТесен
//Общество
Из-за повреждений в теплосети более 50 домов Барнаула остались без отопления
//Спорт
Аршавин встретился с детьми от Барановской и сказал: "Мои клоны! Люблю вас"
//В мире
//Новости партнеров
//Культура
//Политика
//Политика
Опубликованы снимки вошедшего в акваторию Черного моря эсминца США
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
В Ташкенте найден старинный клад стоимостью в миллион долларов
//В мире
//В мире
//Культура
Кинодокументалист Рашид Давлетшин скончался в возрасте 63 лет
//Общество
Сервис YouTube удалил фильм "Праздник" о блокадном Петербурге и восстановил
Анна Семенович поведала, "как ее грудь начала жить самостоятельной жизнью"
//Общество
//Общество
//live
«Нам есть чему поучиться у других стран в борьбе с алкоголизмом»
Певец Андрей Губин рассказал, что врачи махнули на его болезнь рукой
//Общество
//Общество
Прошли похороны знаменитой старушки-путешественницы бабы Лены
//Культура
//В мире
Украинский эксперт предсказал, что из-за "Северного потока-2" начнется война
//Общество