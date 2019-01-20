Ушаков прокомментировал заявления Японии по южным Курилам

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях на южнокурильские острова, прозвучавшие незадолго до переговоров по этому вопросу.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на днях прибудет в Москву с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. 22 января стороны намерены обсудить вопросы, связанные с заключением мирного договора между РФ и Японией. Вместе с тем заявления о претензиях на южные Курилы, сделанные ранее японской стороной, могут сильно усложнить переговорный процесс, считает Юрий Ушаков.

«Осложнили переговорный процесс, это точно», - высказался помощник президента РФ, комментируя позицию японской стороны.

Первый раунд переговоров между Россией и Японией на уровне министров иностранных дел состоялся в Москве 14 января. Обе стороны подтвердили готовность продолжать переговорный процесс на основе декларации 1956 года, включающей признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, в том числе суверенитет РФ над всеми островами южнокурильской гряды, сообщает РИА Новости.