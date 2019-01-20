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Почему для США выгодно ослабить свой доллар?
20 января 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за океана просачивается инсайдерская информация, что цикл повышения ставки ФРС близок к завершению. Ставка может остаться на стабильном уровне или начать снижение. Это изменит ситуацию в мире.
Причин возможному снижению ставки ФРС несколько. Это и беспрецедентное давление, оказываемое американским президентом Дональдом Трампом на главу ФРС, и тот факт, что США сейчас выгоден слабый доллар с целью сокращения госдолга и улучшения международного торгового баланса, прежде всего между США и КНР.
Китай, в свою очередь, идет навстречу США в вопросе сокращения торгового дисбаланса, выражая готовность увеличить американский импорт. Эту сделку предусмотрительные китайцы пытаются увязать с переизбранием Трампа на второй президентский срок. Правда, параллельно Китаю придется сократить импорт нефти из России и соевых бобов из Бразилии.
Если все пойдет так, как предполагается, то ситуация на мировом нефтяном и финансовом рынке заметно оживится. Рубль тоже на время «повеселеет». Однако, учитывая, что США всегда и во всем трепетно соблюдают только свои собственные интересы, сделка с КНР сделает их еще богаче, а вот третьим странам не принесет ничего хорошего, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».
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