Пушков прокомментировал заход эсминца США в Черное море

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление американского эсминца «Дональд Кук» в акватории Черного моря.

«Американские военные корабли зачастили в Черное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Черное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов», - высказался Алексей Пушков в своем твиттере.

Американский эскадренный эсминец «Дональд Кук» накануне вошел в акваторию Черного моря с целью проведения операций по «обеспечению безопасности и региональной стабильности». Корабли Черноморского флота России следят за действиями незваного гостя.