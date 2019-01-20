Клинцевич ответил украинcкому политтехнологу, прогнозирующему войну с Россией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал предсказание украинского политтехнолога Дмитрия Раимова о возможной войне из-за "Северного потока-2".

Украинский эксперт предсказал, что из-за "Северного потока-2" начнется война

Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов предположил, что из-за газопровода "Северный поток-2", которого так боятся власти Украины и США, может начаться настоящая война между Украиной и Россией.

По его мнению, Россия "развяжет войну" с Украиной в том случае, если у Москвы не будет возможности закончить проект "Северный поток — 2". По словам Клинцевича, украинские власти уже не первый раз делают агрессивные выпады в адрес России.

Как сказал в интервью ФАН Клинцевич, "агрессивная, воинственная риторика стала нормой для многих европейских политиков, особенно украинских". Российский сенатор убежден: "«Северный поток — 2» мы достроим, ровно так же, как закончим и другие газотранспортные магистрали". По словам Клинцевича, в России имеются очень серьезные запасы природных ресурсов, в которых нуждаются наши соседи, и с которыми Россия с удовольствием поделится.

Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается прекращать транспортировку газа через Украину. И Клинцевич уверяет: "Мы и дальше планируем транспортировать газ через ГТС Украины".